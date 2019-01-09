Кейт Міддлтон 37: вибираємо найкращий святковий образ іменинниці

Кейт Міддлтон (колаж: LITE)

Всі образи напрочуд добре підкреслюють жіночність герцогині Кембриджської

Улюблениця мільйонів, завжди стильна і усміхнена герцогиня Кембриджська Кетрін відзначає 9 січня своє 37-річчя. На офіційній instagram-сторінці королівського палацу Великобританії Кейт Міддлтон отримала вже тисячі найбільш теплих привітань і компліментів на свою адресу.

Життя "дівчини з характером", любительки гучних вечірок і активного відпочинку докорінно змінилася на початку 2000-х, коли у 20-річної Кейт зав'язалися дружні, а пізніше романтичні стосунки з принцом Вільямом. Протягом 10 років зоряна пара то сварилася, то мирилася. Таблоїди приписували їм "позашлюбних дітей" і нескінченні романи. Поки, нарешті, в листопаді 2010 року принц Вільям і Кейт Міддлтон офіційно оголосили про заручини...

Сьогодні життя герцогині Кембриджської — це десятки урочистих подій, прийомів та офіційних візитів в рік, для кожного з яких Кетрін вибирає вбрання під настрій.

В честь дня народження Кейт Міддлтон LITE підібрав топ-6 найбільш яскравих урочистих образів герцогині за останні пару років. Пропонуємо вам обрати найкращий наряд Кетрін для зустрічі дня народження.

#1 Сукня кольору морської хвилі від Jenny Packham

В елегантній сукні кольору морської хвилі від бренду Jenny Packham з глибоким декольте герцогиня Кетрін з'явилася на церемонії нагородження Тиѕк Conservation Awards у листопаді 2018 року. Срібні босоніжки на платформі і бірюзовий клатч вигідно доповнили ошатний образ (фото: Getty Images)

#2 Твідова сукня-міді від Erdem

В чарівній твідовій сукні-міді за £1,395 від бренду Erdem Кейт Міддлтон відвідала у жовтні 2018 року відкриття нового Центру фотографії та його першої виставки в музей Вікторії і Альберта (Лондон). Свій розкішний образ герцогиня доповнила сережками з топазами і перлами, оксамитовим клатчем в тон бузковому поясу. Завершує королівський вихід пара оксамитових туфель-човників від Jimmy Choo (фото: Getty Images)

#3 Вовняне плаття-пальто від Alexander McQueen

У ніжно-кремовий вовняному пальто від Alexander McQueen герцогиня Кембриджська блищала 19 травня 2018 на весіллі Меган Маркл і принца Гаррі. Жіночний образ Кейт Міддлтон доповнила ефектним капелюшком від ірландського дизайнера Філіпа Трейсі (Philip Treacy). Модні критики назвали цей вихід одним з найбільш вдалих — він вийшов одночасно стриманим, добре збалансований по кольорам, але також і не позбавлений вау-ефекту (фото: Getty Images)

#4 Плаття в блискітках від Jenny Packham

В ошатному блакитному платті Jenny Packham вагітна Кейт Міддлтон по-справжньому блищала в листопаді 2017 року на виставі в театрі "Палладіум" під час щорічного театралізованої вистави Royal Variety Performance (фото: Getty Images)

#5 Винна сукня від Marchesa Notte

В приголомшливій сукні Marchesa Notte кольори марсала з пишною тюлевою спідницею герцогиня Кетрін відвідала прем'єру мюзиклу "42-а вулиця" в театрі Theatre Royal Drury Lane (квітень 2017, Лондон). Ефектний образ Кейт Міддлтон доповнила туфлями-човниками Gianvito Rossi. З аксесуарів — сережки Kate Spade (фото: Getty Images)

#6 Вишукане червоне плаття від Preen Finella

Під час офіційного туру по Канаді у вересні 2016 року Кейт Міддлтон буквально вразила всіх ідеальним почуттям стилю, блиснувши в приголомшливому червоному сукню за $1000 від бренду Preen Finella. Свій елегантний вихід герцогиня доповнила клатчем і туфлями в тон сукні, а також брошкою у формі клинового листка — символу Канади (фото: Getty Images)

Нагадаємо, раніше LITE підбирав топ-6 суперечливих образів Кейт Міддлтон, які викликали активне обговорення і навіть обурення серед знавців королівського дрес-коду. Зазначимо, що з критиками хочеться сперечатися ;)

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