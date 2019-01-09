Итоги дня: 9 января

Фото: Роман Насиров (УНИАН)
Кабинет министров Украины обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-секретаря Окружного админсуда Киева.
Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда, как сообщают "Українські новини". "Буквально накануне апелляционные жалобы были поданы", - отметила представитель пресс-службы.
При этом в пресс-службе уточнили, что жалобы еще не поступили в Шестой апелляционный админсуд. Жалобы подали через Окружной админсуд Киева. Представитель пресс-службы отметила, что по состоянию на 16:00 среды они еще не поступили в апелляционный суд и находятся в суде первой инстанции.
Фото: боевой корабль "Североморск" (twitter.com/yorukisik)
В среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BlackSeaNews. Отмечается, что впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а корабль, что относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне (среди надводных кораблей).
Ранее также сообщалось, что военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море.
Фото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Британия покинет Европейский союз 29 марта", - заявила Мэй. Кроме того, сообщается, что Мэй заявила, что она настаивает на переговорах с лидерами ЕС о получении гарантий, чтобы ослабить опасения по поводу ее сделки по Brexit.
"Я общалась с европейскими лидерами... о проблемах депутатов (законодателей). Эти обсуждения показали, что возможны дальнейшие разъяснения по поводу поддержки, и эти переговоры будут продолжены в течение следующих нескольких дней", - сказала Мэй.
Фото: Раскопки (pixabay.com/Jumbuk73)
В Харьковской области прямо под современными домами археологи нашли катакомбы, возраст которых достигает 300 лет. Такими провалами "усыпан" весь город. Некоторые уже давно засыпаны землей и залиты бетоном. Об этом информируют в сюжете Сегодня.
Большая часть катакомб находится в центре. И некоторые любознательные жители уже успели побывать внутри. Николай с друзьями исследовали катакомбы еще в детстве. "Ямки вырыли для этих деревьев. И провалился ход, прямо туда, где была церковь. Ну мы конечно полезли в этот ход. Ничего там не нашли", - рассказывает житель Змиева.
Оказывается, еще три века назад на территории Змиева стояла крепость, которую сжигали дотла 17 раз. Единственным спасением были подземные коридоры, которые помогали жителям скрыться под землей.
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
В Украине завтра, 10 января 2019 года, ожидаются метели и до -16 градусов мороза. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с.
По информации синоптиков, 10 января в западных и северных областях ночью существенных осадков не ожидается, днем небольшой снег; температура ночью от -11 до -16 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза. На остальной территории страны - снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед.
Кейт Миддлтон (коллаж: LITE)
Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает 9-го января свое 37-летие. Королевский дворец поздравил именинницу в социальной сети Instagram, опубликовав яркое фото герцогини. "Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!" - указано в посте под снимком.
Сегодня жизнь герцогини Кембриджской — это десятки торжественных событий, приемов и официальных визитов в год, для каждого из которых Кэтрин выбирает наряд под настроение.
В честь дня рождения Кейт Миддлтон LITE подобрал топ-6 наиболее ярких торжественных образов герцогини за последние пару лет.