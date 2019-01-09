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Итоги дня: 9 января

Новости » Прочее    09.01.2019 - 18:17

Правительство обжаловало восстановление Насирова в должности главы ГФС

Итоги дня: 9 январяФото: Роман Насиров (УНИАН)

Кабинет министров Украины обжаловал восстановление Романа Насирова в должности главы Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-секретаря Окружного админсуда Киева.

Данную информацию подтвердили и в пресс-службе Шестого апелляционного административного суда, как сообщают "Українські новини". "Буквально накануне апелляционные жалобы были поданы", - отметила представитель пресс-службы.

При этом в пресс-службе уточнили, что жалобы еще не поступили в Шестой апелляционный админсуд. Жалобы подали через Окружной админсуд Киева. Представитель пресс-службы отметила, что по состоянию на 16:00 среды они еще не поступили в апелляционный суд и находятся в суде первой инстанции.

 

В Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ

Итоги дня: 9 январяФото: боевой корабль "Североморск" (twitter.com/yorukisik)

В среду, 9 января, в Черное море вошел боевой корабль Северного флота РФ - ракетный противолодочный эсминец "Североморск" (619). Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на BlackSeaNews. Отмечается, что впервые за время оккупации Крыма в Черное море зашел не просто десантный корабль другого флота РФ, а корабль, что относят к основной ударной силе ВМФ РФ в дальней морской зоне (среди надводных кораблей).

Ранее также сообщалось, что военный корабль Нидерландов, который возглавил одну из постоянных групп НАТО, планирует зайти в Черное море.

 

Мэй назвала дату выхода Британии из ЕС

Итоги дня: 9 январяФото: Тереза Мэй (flickr.com/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Британия покинет Евросоюз 29 марта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Британия покинет Европейский союз 29 марта", - заявила Мэй. Кроме того, сообщается, что Мэй заявила, что она настаивает на переговорах с лидерами ЕС о получении гарантий, чтобы ослабить опасения по поводу ее сделки по Brexit.

"Я общалась с европейскими лидерами... о проблемах депутатов (законодателей). Эти обсуждения показали, что возможны дальнейшие разъяснения по поводу поддержки, и эти переговоры будут продолжены в течение следующих нескольких дней", - сказала Мэй.

 

Археологи нашли под Харьковом подземный город (видео)

Итоги дня: 9 январяФото: Раскопки (pixabay.com/Jumbuk73)

В Харьковской области прямо под современными домами археологи нашли катакомбы, возраст которых достигает 300 лет. Такими провалами "усыпан" весь город. Некоторые уже давно засыпаны землей и залиты бетоном. Об этом информируют в сюжете Сегодня.

Большая часть катакомб находится в центре. И некоторые любознательные жители уже успели побывать внутри. Николай с друзьями исследовали катакомбы еще в детстве. "Ямки вырыли для этих деревьев. И провалился ход, прямо туда, где была церковь. Ну мы конечно полезли в этот ход. Ничего там не нашли", - рассказывает житель Змиева.

Оказывается, еще три века назад на территории Змиева стояла крепость, которую сжигали дотла 17 раз. Единственным спасением были подземные коридоры, которые помогали жителям скрыться под землей.

 

В Украине ожидаются метели и до -16 градусов мороза

Итоги дня: 9 январяИллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине завтра, 10 января 2019 года, ожидаются метели и до -16 градусов мороза. Местами ожидаются порывы ветра до 20 м/с

По информации синоптиков, 10 января в западных и северных областях ночью существенных осадков не ожидается, днем небольшой снег; температура ночью от -11 до -16 градусов мороза, днем от -3 до -8 градусов мороза. На остальной территории страны - снег, днем в южной части мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега и гололед. 

 

Кейт Миддлтон празднует день рождения  (фото)

Итоги дня: 9 январяКейт Миддлтон (коллаж: LITE)

Супруга принца Уильяма Кейт Миддлтон отмечает 9-го января свое 37-летие. Королевский дворец поздравил именинницу в социальной сети Instagram, опубликовав яркое фото герцогини. "Спасибо всем за все ваши прекрасные сообщения в день рождения герцогини Кембриджской!" - указано в посте под снимком.

Сегодня жизнь герцогини Кембриджской — это десятки торжественных событий, приемов и официальных визитов в год, для каждого из которых Кэтрин выбирает наряд под настроение.

В честь дня рождения Кейт Миддлтон LITE подобрал топ-6 наиболее ярких торжественных образов герцогини за последние пару лет.

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