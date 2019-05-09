Підсумки дня: 9 травня
Читати всі новини
- В так званій "Донецькій народній республіці" окупаційна влада почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів
-
У масових акціях, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, взяли участь майже 700 тис. чоловік. Останніми роками в багатьох містах стали проводити акцію "Безсмертний полк", яку придумали в Росії (фото)
- Лідери ЄС підписали декларацію про захист єдиної Європи. У декларації присутні пункти про готовність грати роль "відповідального світового лідера"
- Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв главі Служби безпеки України (СБУ) Василю Грицаку звання Героя України
- У четвер, 9 травня, поблизу Новоселівки (Дніпропетровська область) група невідомих закидала камінням два автобуси на автодорозі Кривий Ріг - Дніпр
- В Казахстані в четвер, 9 травня, з ранку стали недоступні сайти деяких засобів масової інформації (ЗМІ), а також Telegram, Facebook, Instagram, Youtube
- Смерть вокаліста The Prodigy: розслідування не підтвердило суїцид
- Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Північний Уельс. 37-річна герцогиня Кембриджська зачарувала стильним весняним образом (фото)
- Дощі на будь-який смак: синоптик засмутила прогнозом погоди на тиждень