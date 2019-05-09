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Порошенко присвоїв главі СБУ звання Героя України

Новини » Політика    09.05.2019 - 18:03
Порошенко присвоїв главі СБУ звання Героя України
Фото: Глава СБУ Василь Грицак (Віталій Носач, РБК-Україна)

Голові СБУ Василя Грицака присвоїли звання Героя України з врученням ордена "Золота Зірка"

Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв главі Служби безпеки України (СБУ) Василю Грицаку звання Героя України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Адміністрацію президента.

Як йдеться в указі №208/2019, присвоїти звання Герой України з врученням ордена "Золота Зірка" Грицаку Василю Юрійовичу - голові Служби безпеки України.

Звання глава СБУ отримав "за самовіддане служіння українському народові, видатний особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності України".

Крім того, указом №207/2019 Порошенко посмертно присвоїв звання Героя України громадському діячеві, волонтеру, учаснику Революції Гідності Дмитру Гончаренко - "За громадянську мужність і патріотизм, героїчний відстоювання конституційних засад демократії, прав і свобод людини, суверенітету і територіальної цілісності України, жертовне служіння Українському народу"

Також посмертно звання Героя України президент присвоїв полковнику Андрію Соколенко - "За виняткову особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі". Глава держави підписав відповідний указ №206/2019.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння почесних найменувань двом мотопехотным бригадам і однієї артилерійської бригади. Таким чином, 57-ї окремої мотопіхотної бригади присвоїли почесне найменування імені кошового отамана Костя Гордієнка, 58-ї окремої мотопіхотної бригади - імені гетьмана Івана Виговського та 26-й артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича.

Крім того, Петро Порошенко підписав укази про призначення 84 суддів. Порошенко підписав укази про призначення в місцевих загальних судах суддів Вінницької області, Донецької області, Житомирській області, Київської області, Кіровоградської області, Миколаївської області, Полтавської, Чернігівської, Харківської, Херсонської та Луганської області.

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