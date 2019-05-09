У Дніпропетровській обл. невідомі закидали камінням автобуси з людьми

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Інцидент стався на автодорозі Кривий Ріг - Дніпро

У четвер, 9 травня, поблизу Новоселівки (Дніпропетровська область) група невідомих здійснила напад на пасажирські автобуси, які рухалися з Кривого Рога в Дніпро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції області.

Як повідомляється, невідомі закидали камінням два автобуси на автодорозі Кривий Ріг - Дніпро близько 6 години ранку. Внаслідок чого транспортні засоби були пошкоджені.

Зазначається, що в результаті інциденту ніхто не постраждав. Поліція встановлює осіб, які можуть бути причетними до нападу.

Нагадаємо, раніше в Орловській області (Росія) на а 423-му кілометрі траси М-2 "Крим" зіткнулися рейсовий автобус, що їхав із Києва та вантажний автомобіль "КамАЗ". В результаті аварії постраждала 21 людина. Всі постраждалі громадяни України.

Як писало РБК-Україна, 21 квітня у Волинській області в результаті ДТП з легковим автомобілем і рейсовим автобусом загинули три людини. На автодорозі "Луцьк-Дубно", у селі Крупа Луцького району зіткнулися автомобіль Volkswagen Caddy і рейсовий автобус сполученням "Луцьк-Тернопіль".

Раніше, неподалік села Шаповалівка Конотопського району сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якої загинули чотири людини.