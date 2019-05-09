В червоному піджаку і брюках: стильна Кейт Міддлтон захопила стрункою фігурою

Фото: Кейт Міддлтон (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцогиня зачарувала ефектним образом під час візиту в Уельс

Поки весь світ активно обговорює народження первістка принца Гаррі і Меган Маркл, якого щасливі новоспечені батьки назвали Арчі Гаррісон Маунтбеттен-Віндзор, принц Вільям і Кейт Міддлтон продовжують виконувати свої обов'язки і проводити офіційні візити. Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали Північний Уельс, при цьому 37-річна Кейт зачарувала стильним весняним образом. Фотографії були опубліковані на сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Для появи на публіці Міддлтон вибрала зручний і в той же час ефектний наряд - червоний двобортний піджак від Philosophy di Lorenzo Serafini вартістю 1515 доларів, чорну водолазку, вузькі чорні брюки і ботильйони на підборах.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Північний Уельс (instagram.com/kensingtonroyal)

Вона доповнила образ сумкою зі зміїної шкіри. Трендовий весняний наряд вигідно підкреслив струнку фігуру мами трьох дітей, якою не втомлюються захоплюватися прихильники королівської пари.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Північний Уельс (instagram.com/kensingtonroyal)

Герцог і герцогиня Кембриджські відвідали пошуково-рятувальну вертолітну базу берегової охорони Кернарфон. Там Кейт і Вільям оглянули нові вертольоти Sikorsky S92 і зустрілися з членами пошуково-рятувальної команди. До речі, деякі з них раніше працювали разом з принцом - свого часу Вільям служив пілотом вертольота британських ВПС.

Фото: принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Північний Уельс (instagram.com/kensingtonroyal)

Також вони поспілкувалися з місцевими жителями і представниками місцевих організацій, які закликають людей захищати навколишнє середовище. Далі в рамках візиту у Кейт і Вільяма заплановано ще кілька заходів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон застерегла Меган Маркл про те, що народження дитини - це завжди важко, при цьому побажала новоспеченій мамі удачі.

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