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У "ДНР" почали приймати заявки на отримання паспортів РФ

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 12:06
У "ДНР" почали приймати заявки на отримання паспортів РФ
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Факт прийому заявок підтвердили спостерігачі ОБСЄ

В так званій "Донецькій народній республіці" окупаційна влада почала збирати заявки місцевих жителів на отримання російських паспортів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter постійного Представництва України при міжнародних організаціях у Відні.

Як повідомляється, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії Організації з безпеки і співробітництва у Європі (СММ ОБСЄ) зафіксували факт збору заявок на отримання паспортів Російської Федерації в окупованому Донецьку.

Також, спостерігачі зафіксували присутність представників російських ЗМІ.

"СММ ОБСЄ підтверджує, що російська окупаційна влада почала приймати заявки в окупованому Донецьку на отримання російських паспортів. Спостерігачі зафіксували присутність представників ЗМІ, що відповідає усталеній пропагандистській практиці Росії", - йдеться у заяві.

У &quot;ДНР&quot; почали приймати заявки на отримання паспортів РФ

Нагадаємо, раніше в "Луганській народній республіці" запрацював пункт прийому документів на отримання російських паспортів. Документи будуть централізовано відправляти в Російську Федерацію (Новошахтинськ), де рішення по них буде прийматися протягом 90 днів.

Як писало РБК-Україна, міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд заявила, що обговорить видачу російських паспортів українським громадянам в ОРДЛО під час зустрічі представників G7.

 

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