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У Казахстані під час протестів блокували соцмережі і ЗМІ

Новини » Надзвичайні події    09.05.2019 - 17:52
У Казахстані під час протестів блокували соцмережі і ЗМІ
Ілюстративне фото (pixabay LoboStudioHamburg)

Блокування пов'язують з протестними акціями "Демократичного вибору Казахстану"

В Казахстані в четвер, 9 травня, з ранку стали недоступні сайти деяких засобів масової інформації (ЗМІ), а також соціальні мережі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

Повідомляється, що під блокування потрапили агентства "Фергана", а також "Радіо Азаттик" (казахстанська редакція "Радіо Свобода"). Також перестав працювати сайт Казахстанського бюро з прав людини. Також був заблокований доступ до Telegram, Facebook, Instagram, Youtube.

Місцеві журналісти вважають, що такі дії пов'язані з тим, що заборонена в країні організація "Демократичний вибір Казахстану" оголошувала про те, що 9 травня має намір провести мітинги і ходи у великих містах країни. Ці акції повинні були проходити одночасно з провладним маршем "Безсмертний полк".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Казахстані на мітингах проти дострокових виборів затримали десятки людей. Учасники акцій закликали громадян Казахстану до бойкоту виборів президента, які повинні відбутися 9 червня 2019. Також вони вимагають відпустити на свободу політв'язнів, серед яких і затриманих за участь у попередніх акціях.

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