Итоги дня: 9 мая
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- В так называемой "Донецкой народной республике" оккупационная власть начала собирать заявки местных жителей на получение российских паспортов
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В массовых акциях, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, приняли участие почти 700 тыс. человек. В последние годы во многих городах стали проводить акцию "Бессмертный полк", которую придумали в России (фото)
- Лидеры ЕС подписали декларацию о защите единой Европы. В декларации присутствуют пункты о готовности играть роль "ответственного мирового лидера"
- Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ) Василию Грицаку звание Героя Украины
- В четверг, 9 мая, вблизи Новоселовки (Днепропетровская область) группа неизвестных забросала камнями два автобуса на автодороге Кривой Рог - Днепр
- В Казахстане в четверг, 9 мая, с утра стали недоступными сайты некоторых средств массовой информации (СМИ), а также Telegram, Facebook, Instagram, Youtube
- Смерть вокалиста The Prodigy: расследование не подтвердило суицид
- Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Северный Уэльс. 37-летняя герцогиня Кембриджская очаровала стильным весенним образом (фото)
- Синоптик огорчила прогнозом погоды на неделю