ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У масових акціях 9 травня взяли участь майже 700 тис. осіб

Новини » Суспільство    09.05.2019 - 16:13
У масових акціях 9 травня взяли участь майже 700 тис. осіб
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Масштабні акції в День перемоги над нацизмомво Другій світовій війні пройшли в Києві, Одесі, Дніпрі і Запоріжжі

У масових акціях, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, взяли участь майже 700 тис. чоловік. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загалом, сьогоднішні заходи пройшли спокійно і без грубих порушень масового порядку. Всього в державі пройшло більше 1400 масових заходів", - повідомив Тракало.

За його словами, масштабні акції в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли в Києві, Одесі, Дніпрі і Запоріжжі.

"За нашими підрахунками, участь у них взяли майже 700 тисяч осіб", - додав він.

Нагадаємо, що Національна поліція зареєструвала 33 резонансні події, пов'язані з використанням забороненої символіки. Як повідомляється, правоохоронці зафіксували 13 повідомлень, що стосуються використання "георгіївської стрічки". Також 15 порушень були зареєстровані за фактом використання символіки тоталітарних режимів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районний відділ поліції доставили трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центрі Києва.

Крім того, поліція розділила кордоном акції "Демократичний сокиру" і "Безсмертний полк", присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з метою запобігання непередбачених наслідків.

Депутати "Відродження" взяли участь в урочистостях до Дня перемоги Під час акцій у Києві затримали трьох осіб
Новини України акции9 Мая
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся