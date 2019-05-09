У масових акціях 9 травня взяли участь майже 700 тис. осіб

Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Масштабні акції в День перемоги над нацизмомво Другій світовій війні пройшли в Києві, Одесі, Дніпрі і Запоріжжі

У масових акціях, присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, взяли участь майже 700 тис. чоловік. Про це повідомив прес-секретар Національної поліції України Ярослав Тракало, передає кореспондент РБК-Україна.

"Загалом, сьогоднішні заходи пройшли спокійно і без грубих порушень масового порядку. Всього в державі пройшло більше 1400 масових заходів", - повідомив Тракало.

За його словами, масштабні акції в День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшли в Києві, Одесі, Дніпрі і Запоріжжі.

"За нашими підрахунками, участь у них взяли майже 700 тисяч осіб", - додав він.

Нагадаємо, що Національна поліція зареєструвала 33 резонансні події, пов'язані з використанням забороненої символіки. Як повідомляється, правоохоронці зафіксували 13 повідомлень, що стосуються використання "георгіївської стрічки". Також 15 порушень були зареєстровані за фактом використання символіки тоталітарних режимів.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в районний відділ поліції доставили трьох осіб за використання забороненої символіки під час акції, присвяченої Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в центрі Києва.

Крім того, поліція розділила кордоном акції "Демократичний сокиру" і "Безсмертний полк", присвячених Дню перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, з метою запобігання непередбачених наслідків.