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Підсумки дня: 9 травня
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09.05.2019 - 19:47
Новость на русском
В так званій "Донецькій народній республіці" окупаційна влада почала збирати заявки місцевих жителів
на отримання російських паспортів
У масових акціях, присвячених Дню перемоги
над нацизмом у Другій світовій війні, взяли участь майже 700 тис. чоловік. Останніми роками в багатьох містах
стали проводити акцію "Безсмертний полк"
, яку придумали в Росії (фото)
Лідери ЄС
підписали декларацію про захист єдиної Європи
. У декларації присутні пункти про готовність грати роль "відповідального світового лідера"
Президент України Петро Порошенко підписав указ, яким присвоїв главі Служби безпеки України (СБУ)
Василю Грицаку звання Героя України
У четвер, 9 травня, поблизу Новоселівки (Дніпропетровська область) група невідомих
закидала камінням два автобуси
на автодорозі Кривий Ріг - Дніпр
В Казахстані в четвер, 9 травня, з ранку
стали недоступні
сайти деяких засобів масової інформації (ЗМІ), а також Telegram, Facebook, Instagram, Youtube
Смерть вокаліста The Prodigy:
розслідування не підтвердило суїцид
Принц Вільям і Кейт Міддлтон відвідали Північний Уельс. 37-річна герцогиня Кембриджська
зачарувала стильним весняним образом
(фото)
Дощі на будь-який смак: синоптик засмутила
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