Итоги дня: 9 мая

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09.05.2019 - 19:47
Новина українською
В так называемой "Донецкой народной республике" оккупационная власть начала собирать заявки местных жителей
на получение российских паспортов
В массовых акциях, посвященных Дню победы
над нацизмом во Второй мировой войне, приняли участие почти 700 тыс. человек. В последние годы во многих городах
стали проводить акцию "Бессмертный полк"
, которую придумали в России (фото)
Лидеры ЕС
подписали декларацию о защите единой Европы
. В декларации присутствуют пункты о готовности играть роль "ответственного мирового лидера"
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым присвоил главе Службы безопасности Украины (СБУ)
Василию Грицаку звание Героя Украины
В четверг, 9 мая, вблизи Новоселовки (Днепропетровская область) группа неизвестных
забросала камнями два автобуса
на автодороге Кривой Рог - Днепр
В Казахстане в четверг, 9 мая, с утра
стали недоступными
сайты некоторых средств массовой информации (СМИ), а также Telegram, Facebook, Instagram, Youtube
Смерть вокалиста The Prodigy:
расследование не подтвердило суицид
Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили Северный Уэльс. 37-летняя герцогиня Кембриджская
очаровала стильным весенним образом
(фото)
Синоптик огорчила
прогнозом погоды на неделю
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