06.06.2019 - 19:52
Підсумки дня: 6 червня
Президент України Володимир Зеленський
відповів на електронну петицію про свою відставку, яка набрала 25 тисяч голосів Представник України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кучма
пояснив позицію щодо заборони вогню у відповідь на Донбасі Верховна рада України в четвер, 6 червня, схвалила в другому читанні законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому
передбачена процедура імпічменту президента Верховна рада України відмовилася звільняти
міністра оборони України Степана Полторака та главу Служби безпеки України Василя Грицака. Також парламент провалив відставку Клімкіна
Другий сенат Конституційного суду України 5 червня
ухвалив рішення визнати неконституційними повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) через суд визнавати недійсними угоди по корупційним виробництвам Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня
виніс вироки у справі вбивства активістки з Херсона Катерини Гандзюк Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини,
главою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил (ООС)
Помер Юрій Мушкетик. Легендарний письменник, Герой України помер вранці 6 червня В Рівному безталанна мати
залишила семимісячну дитину саму в квартирі і зникла на три тижні. Дитину знайшли сусіди Папа Римський Франциск офіційно схвалив
зміну тексту найпопулярнішої молитви "Отче Наш", висунувши свої аргументи щодо даного питання У місті Кременчук, що знаходиться в Полтавській області,
ожила 83-річна жінка. Літня жінка чхнула після того, як медики констатували смерть Погода в Україні в найближчі дні очікується нестабільна і грозова. Синоптичну ситуацію будуть визначати атмосферні фронти, які принесуть із собою
рясні дощі, грози та шквальний вітер
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