ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 10:54
Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС
Фото: Дмитро Ценов (Дмитро Ценов/Facebook)

Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі

Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил (ООС). Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін.

Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.

"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова. У складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисяча співробітників Національної поліції України. Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - зазначив він.

Нагадаємо, Ценов просив відправити його в гарячу точку на Донбасі після вбивства дитини поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що керівництво МВС і Нацполіції заяву Ценова підтримало.

РБК-Україна писало, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області також усунули від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика.

Як відомо, 1 травня двоє п'яних поліцейських вирішили постріляти по металевим банкам біля дитячого майданчика. В результаті, одна з куль потрапила в 5-річну дитину, яка померла через день в лікарні. У зв'язку з цим по Україні пройшла хвиля протестів з вимогою розслідування вбивства дитини і відставки глави МВС Арсена Авакова.

У ГПУ розкритикували дії ДБР у розслідуванні вбивства дитини Вбивство дитини: ДБР зібрало лише покази свідків про сп'яніння поліцейських
Новини України полицияпреступления
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся