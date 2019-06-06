Відсторонений після загибелі дитини генерал очолив поліцію в ООС

Фото: Дмитро Ценов (Дмитро Ценов/Facebook)

Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі

Національна поліція призначила колишнього начальника поліції Київської області Дмитра Ценова, якого відсторонили у зв'язку з вбивством дитини, головою поліцейських у складі операції Об'єднаних сил (ООС). Про це написав у Facebook перший заступник голови Нацполиции В'ячеслав Аброськін.

Раніше Ценов звернувся до керівництва з проханням відправити його в гарячу точку на Донбасі.

"Сьогодні вранці командувачу ООС генералу Олександру Сирському представив нового керівника поліцейських сил в зоні проведення операції об'єднаних сил генерала Дмитра Ценова. У складі сил ООС на постійній основі несуть службу понад тисяча співробітників Національної поліції України. Основне завдання - виявлення терористів, вилучення зброї та вибухівки, забезпечення громадського порядку", - зазначив він.

Нагадаємо, Ценов просив відправити його в гарячу точку на Донбасі після вбивства дитини поліцейськими у Переяслав-Хмельницькому. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ заявили, що керівництво МВС і Нацполіції заяву Ценова підтримало.

РБК-Україна писало, що керівників Переяслав-Хмельницького підрозділи поліції Київської області також усунули від виконання службових обов'язків після смерті 5-річного хлопчика.

Як відомо, 1 травня двоє п'яних поліцейських вирішили постріляти по металевим банкам біля дитячого майданчика. В результаті, одна з куль потрапила в 5-річну дитину, яка померла через день в лікарні. У зв'язку з цим по Україні пройшла хвиля протестів з вимогою розслідування вбивства дитини і відставки глави МВС Арсена Авакова.