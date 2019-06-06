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Парламент провалив відставку Клімкіна

Новини » Політика    06.06.2019 - 13:04
Парламент провалив відставку Клімкіна
Фото: Павло Клімкін (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи не підтримали відповідну постанову

Верховна рада України не підтримала відставку міністра закордонних справ України Павла Клімкіна, передає кореспондент РБК-Україна.

На голосування поставили два проекти постанов про звільнення Клімкіна, однак вони не отримали підтримки в залі. За проекти голосували менше 150 парламентарів при 226 мінімально необхідних.

Нагадаємо, вчора профільний комітет Верховної ради затвердив висновок щодо президентського проекту постанови про відставку Клімкіна. Зазначалося, що проект постанови про звільнення Клімкіна з посади глави МЗС передадуть на розгляд Ради.

При цьому глава комітету ВР у закордонних справах Ганна Гопко анонсувала, що пізніше буде зареєстрований комітетський проект постанови про звільнення Клімкіна, так як була подана відповідна заява до парламенту.

Як писало РБК-Україна раніше, президент Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної Ради подання про звільнення двох міністрів і глави Служби безпеки України. Зокрема, Зеленський просив звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосується звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

Додамо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін оголосив про свою відставку ще 17 травня.

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Теми: Засідання Ради
Новини України Павло КлімкінотставкаВерховна Рада
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