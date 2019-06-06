КСУ за позовом Коломойського позбавив НАБУ функції розривати корупційні угоди

Фото: Ігор Коломойський (Мусієнко Владислав / УНІАН)

Рішення прийнято судом за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів"

Другий сенат Конституційного суду України 5 червня ухвалила рішення визнати неконституційними повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) через суд визнавати недійсними угоди по корупційним виробництвам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Схем".

Рішення прийнято судом за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів" олігарха Ігоря Коломойського.

Повідомляється, що рішення КСУ прийняв 5 червня за позовом, який компанія Коломойського подала ще в 2018 році. Зазначено, що за чотири роки НАБУ розірвало в судах 92 корупційні угоди в межах 42 позовів. Загальні збитки держави від відновлення таких угод можуть скласти 7 млрд гривень. Юристи вважають, що якщо КСУ винесе рішення на користь компанії Коломойського, Україна втратить ці гроші.

Зазначено, що слухання по справі повноважень НАБУ повинно було відбутися 27 березня, однак згодом його перенесли.

Нагадаємо, 16 травня український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20 годині тим же літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT.

Додамо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.