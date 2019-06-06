ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

КСУ за позовом Коломойського позбавив НАБУ функції розривати корупційні угоди

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 18:38
КСУ за позовом Коломойського позбавив НАБУ функції розривати корупційні угоди
Фото: Ігор Коломойський (Мусієнко Владислав / УНІАН)

Рішення прийнято судом за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів"

Другий сенат Конституційного суду України 5 червня ухвалила рішення визнати неконституційними повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) через суд визнавати недійсними угоди по корупційним виробництвам. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування "Схем".

Рішення прийнято судом за позовом компанії "Запорізький завод феросплавів" олігарха Ігоря Коломойського.

Повідомляється, що рішення КСУ прийняв 5 червня за позовом, який компанія Коломойського подала ще в 2018 році. Зазначено, що за чотири роки НАБУ розірвало в судах 92 корупційні угоди в межах 42 позовів. Загальні збитки держави від відновлення таких угод можуть скласти 7 млрд гривень. Юристи вважають, що якщо КСУ винесе рішення на користь компанії Коломойського, Україна втратить ці гроші.

Зазначено, що слухання по справі повноважень НАБУ повинно було відбутися 27 березня, однак згодом його перенесли.

Нагадаємо, 16 травня український олігарх Ігор Коломойський прилетів до Києва. Коломойський прибув в аеропорт "Бориспіль" о 20 годині тим же літаком умовної групи "Приват" з бортовим номером UR-PRT.

Додамо, Конституційний суд України визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу України про незаконне збагачення.

В НФ просять КСУ визнати указ президента про розпуск Ради неконституційним  У КСУ відмовилися коментувати строки розгляду указу Зеленського
Новини України Конституционный суд Украины
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся