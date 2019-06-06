Суд виніс вироки у справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Раніше організатор та четверо виконавців визнали свою провину

Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства активістки з Херсона Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна.

Засідання суду почалося о 14:00.

Суд засудив Торбіна до шести років і шести місяців в'язниці, Грабчуку суд дав шість років тюрми, Васяновичу і Вишневському - чотири роки, Горбунову - три роки.

Крім того, суд зарахував фігурантам вже відбутий строк.

Напередодні всі обвинувачені у вбивстві визнали свою провину. Всі п'ятеро обвинувачених у скоєнні замаху на Гандзюк пішли на угоду зі слідством про визнання провини. Про це було заявлено в понеділок, 3 червня, під час розгляду справи на засіданні в Покровському районному суді Дніпропетровської області. Зокрема, Торбін визнав, що на замовлення осіб, імена яких не називалися, схилив інших обвинувачених в участі в замаху. Обвинувачені погодилися на ув'язнення від 4 до 6,5 років.

31 липня 2018 року в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Громадська активістка померла 4 листопада в результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвилася в результаті великих хімічних опіків тіла.

7 травня 2019 року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт проти п'ятьох фігурантів справи про вбивство активістки - Микити Грабчука, Володимира Васяновича, В'ячеслава Вишневського, Сергія Торбіна і Віктора Горбунова. Також у справі про вбивство активістки фігурує раніше судимий громадянин Олексій Левін, голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер і колишній помічник народного депутата від БПП Миколи Паламарчука Ігор Павловський.

Пізніше стало відомо, що у справі Гандзюк змінили підозру п'яти особам, які є потенційними виконавцями злочину. Зокрема, раніше були повідомлені підозри щодо ч. 2 ст. 28 ("Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою") Кримінального кодексу України змінено ч. 2 ст.121 КК ("Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення"). Так, змінили підозру Вишневському, Горбунову, Васяновичу і Грабчуку. Також прокуратура змінила підозру ймовірним організаторам вбивства Торбіну і Павловському.

Крім того, ГПУ змінила підозра підозрюваного в замовленні вбивства Владиславу Мангеру. РБК-Україна писало, що Мангер вже вийшов на роботу. В кінці травня суд пом'якшив міру запобіжного заходу Мангеру і дозволив пересуватися в межах Херсонської області без дозволу слідства.