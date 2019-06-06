06.06.2019 - 19:52
Итоги дня: 6 июня
Президент Украины Владимир Зеленский
ответил на электронную петицию о своей отставке, которая набрала 25 тысяч голосов Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма
объяснил позицию по запрету ответного огня на Донбассе
Верховная рада Украины в четверг, 6 июня, одобрила во втором чтении законопроект №1098 "О временных следственных комиссиях и временных специальных комиссиях Верховной рады Украины", в котором
предусмотрена процедура импичмента президента Рада Украины отказалась увольнять
министра обороны Украины Степана Полторака и главу Службы безопасности Украины Василия Грицака. Также парламент провалил отставку Климкина
Второй сенат Конституционного суда Украины 5 июня
принял решение признать неконституционными полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) через суд признавать недействительными сделки по коррупционным производствам Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня
вынес приговоры по делу убийства активистки из Херсона Екатерины Гандзюк
Национальная полиция назначила бывшего начальника полиции Киевской области Дмитрия Ценова, которого отстранили в связи с убийством ребенка,
главой полицейских в составе операции Объединенных сил (ООС)
Умер Юрий Мушкетик. Легендарный писатель, Герой Украины скончался утром 6 июня В Ровно неблагополучная мать
оставила семимесячного младенца одного в квартире и исчезла на три недели. Ребенка обнаружили соседи Папа Римский Франциск официально одобрил
изменение текста самой популярной молитвы "Отче Наш", выдвинув свои аргументы по данному вопросу В городе Кременчуг в Полтавской области
ожила 83-летняя женщина. Пожилая женщина чихнула после того, как медики констатировали смерть Погода в Украине в ближайшие дни ожидается нестабильная и грозовая. Синоптическую ситуацию будут определять атмосферные фронты, которые принесут с собой
обильные дожди, грозы и шквальный ветер
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