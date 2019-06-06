Рада прийняла закон з процедурою імпічменту президента

Фото: Андрій Парубій (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи схвалили законопроект у другому читанні

Верховна рада України в четвер, 6 червня, схвалила в другому читанні законопроект №1098 "Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії Верховної Ради України", в якому передбачена процедура імпічменту президента, передає кореспондент РБК-Україна.

За документ проголосували 279 парламентарів.

Усього до закону було подано 748 правок до другого читання.

Зміст закону

Документом визначається, що спеціальна тимчасова слідча комісія ВР - це колегіальний тимчасовий орган Ради, що утворюється у складі народних депутатів, спеціального прокурора і спеціальних слідчих, завданням якого є проведення розслідування обставин щодо вчинення президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у підписаному більшістю нардепів від конституційного складу Ради поданні про ініціювання питання про усунення президента з поста в порядку імпічменту.

Визначається, що спеціальна слідча комісія у визначений ВР строк, але не пізніш як через два місяці з дня її утворення, подає парламенту висновки і пропозиції щодо розслідування обставин, викладених у поданні про ініціювання імпічменту.

Особливості діяльності спеціальної тимчасової слідчої комісії

Передбачається, що Рада більшістю голосів парламентарів від її конституційного складу приймає рішення щодо ініціювання питання імпічменту та включення його до порядку денного сесії як невідкладного. Про прийняття такого рішення голова Ради терміново повідомляє главу держави.

Строк діяльності такої комісії з урахуванням календарного плану роботи ВР не повинен перевищувати трьох місяців з дня утворення комісії. У разі прийняття Радою рішення про звинувачення президента діяльність СТСК продовжується на період до завершення розгляду процедури імпічменту.

Спеціальна слідча комісія має право:

заслуховувати президента України та захисника (захисників) його прав;

витребовувати необхідні документи, матеріали та інші відомості, що стосуються розслідування, у держорганів, органів місцевого самоврядування, їх посадових, службових осіб, керівників (посадових осіб, що виконують їх обов'язки) підприємств, установ і організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації та окремих громадян;

у разі потреби призначати експертизи та залучати фахівців для дослідження і оцінки доказів, визначати по два або більше представники СТСК і доручати їм бути присутніми під час проведення зазначених експертиз і досліджень та встановлення їх результатів;

запрошувати і заслуховувати громадян України (крім суддів та суддів Конституційного суду України), які можуть повідомити про обставини щодо вчинення главою держави держзради чи іншого злочину.

Крім того, у документі визначаються повноваження спеціального прокурора і спеціальних слідчих, а також вимоги до їх кандидатур.

Нагадаємо, у вівторок нардепи відмовилися розглядати закон президента Володимира Зеленського про імпічмент. Так, Рада 4 червня не змогла включити до порядку денного відповідний законопроект №10340.

Як писало РБК-Україна, в понеділок спікер парламенту Парубій заявив, що законопроект про тимчасові слідчі комісії з розділом про процедуру імпічменту президента буде проголосований у цій пленарний четвер.

Так, у кінці квітня нардепи прийняли за основу в першому читанні законопроект №1098 про тимчасові слідчі комісії і тимчасові спеціальні комісії. За документ проголосували 238 парламентарів.