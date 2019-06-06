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Рада відмовилася звільняти Полторака і Грицака

Новини » Політика    06.06.2019 - 13:43
Рада відмовилася звільняти Полторака і Грицака
Фото: Василь Грицак і Степан Полторак (Віталій Носач/РБК-Україна)

Нардепи не підтримали відповідний проект постанови

Верховна рада України відмовилася звільняти міністра оборони України Степана Полторака та главу Служби безпеки України Василя Грицака, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, пропозицію звільнити Полторака підтримали лише 67 народних депутатів, а Грицака - 78 депутатів ВР при 226 мінімально необхідних.

Як писало РБК-Україна раніше, комітет ВР з питань національної безпеки і оборони не підтримав подання президента України Володимира Зеленського про звільнення Полторака.

Так, у ході інавгурації Зеленський заявив про необхідність відставки генпрокурора Юрія Луценка, голови СБУ Василя Грицака і міністра оборони Степана Полторака. Після цього міністр оборони подав рапорт про звільнення.

Відзначимо також, комітет Ради з нацбезпеки в середу прийняв рішення передати на розсуд сесійної зали парламенту проект постанови президента Володимира Зеленського про звільнення Василя Грицака з посади голови СБУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 30 травня вніс до Верховної ради подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, Степана Полторака - з посади міністра оборони. Третє подання стосувалося звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України.

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Теми: Засідання Ради
Новини України ПолторакВерховна Рада
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