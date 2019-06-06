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Кучма пояснив позицію щодо заборони відкривати вогонь у відповідь на Донбасі

Новини » Суспільство    06.06.2019 - 17:11
Кучма пояснив позицію щодо заборони відкривати вогонь у відповідь на Донбасі
Фото: Леонід Кучма (Віталій Носач/РБК-Україна)

ТКГ вчора домовилася розробити новий механізм перемир'я на Донбасі

Представник України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі Леонід Кучма пояснив позицію щодо заборони вогню у відповідь на Донбасі. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що жодного разу режим припинення вогню на Донбасі не дотримався.

"Що стосується режиму тиші, кожен раз, коли приймалося рішення про режим тиші, вирішувалося з такого-то числа перестати стріляти. Ви знаєте, що жодного разу цей режим тиші не відбувався. Тому ми вчора домовилися, що до 19 числа група безпеки повинна підготувати документ з заходами, захисними механізмами, що треба робити, щоб цей режим", - заявив Кучма.

За його словами, представники так званих Луганської та Донецької "народних республік" поставили підписи під документом про припинення вогню.

"То є двостороннє рух. Не тільки ми сказали, що ми припиняємо такі-то дії, але і та сторона підписалася під цим документом, умовно кажучи, ви знаєте одну проблему - провокаційні обстріли, коли приїжджає якась установка в дитячий сад або населений пункт і веде обстріл нашої території. Ми можемо давати відповідь? Відповідь завжди потрібно давати, коли йдуть бойові дії на відповідній території, де немає населених пунктів. Ми повинні дотримуватися в цьому плані... не дай бог, коли гинуть люди. Давайте не перекручувати ситуацію", - заявив Кучма.

Нагадаємо, представники Тристоронньої контактної групи на своєму засіданні 5 червня в Мінську домовилися розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі. За його словами, робоча група з питань безпеки до 19 червня повинна розробити новий механізм. Сторони домовилися про розведення сил у Станиці Луганській. Протягом семи днів на цій ділянці повинен настати режим тиші.

 

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