Підсумки дня: 6 лютого

•Прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича пройшла сьогодні в Москві. Усі подробиці, онлайн-трансляція, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна
•Конституційний суд України схвалив перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку
•Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 36 копійок до 30,72 гривень за євро
•В Київському районному суді міста Харкова пройшли дебати у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумської за участю двох водіїв – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова
•Посол України в Мінську Ігор Кизим сьогодні заявив про завершення процесу виходу України з координаційних органів Співдружності незалежних держав
•Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року
•Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив відкриття кримінального провадження за фактом можливої державної зради депутата Верховної Ради Сергія Рибалки (від фракції Радикальної партії Олега Ляшка)
•Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив українцям займатися коханням, а 14 лютого дозволив це робити навіть без документів
•В четвер, 7 лютого, українці повною мірою відчують на собі усі переваги і недоліки антициклону, який вже сьогоднішньої ночі визначатиме погодну ситуацію в країні
•Напередодні Україну сколихнула новина про те, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Що змінилося в українській медицині за кілька останніх років - у матеріалі Styler