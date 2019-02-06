Підсумки дня: 6 лютого

•Прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича пройшла сьогодні в Москві. Усі подробиці, онлайн-трансляція, фото і відео - в матеріалі РБК-Україна

•Конституційний суд України схвалив перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку

•Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 36 копійок до 30,72 гривень за євро

•В Київському районному суді міста Харкова пройшли дебати у справі про смертельну ДТП на вулиці Сумської за участю двох водіїв – Олени Зайцевої та Геннадія Дронова

•Посол України в Мінську Ігор Кизим сьогодні заявив про завершення процесу виходу України з координаційних органів Співдружності незалежних держав

•Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року

•Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив відкриття кримінального провадження за фактом можливої ​​державної зради депутата Верховної Ради Сергія Рибалки (від фракції Радикальної партії Олега Ляшка)

•Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман порадив українцям займатися коханням, а 14 лютого дозволив це робити навіть без документів

•В четвер, 7 лютого, українці повною мірою відчують на собі усі переваги і недоліки антициклону, який вже сьогоднішньої ночі визначатиме погодну ситуацію в країні

•Напередодні Україну сколихнула новина про те, що Окружний адміністративний суд Києва заборонив Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я. Що змінилося в українській медицині за кілька останніх років - у матеріалі Styler