Прес-конференція Януковича: головне

Фото: Віктор Янукович (УНІАН)

Прес-конференція Януковича призначенв на 13:00

Прес-конференція екс-президента України Віктора Януковича відбудеться сьогодні, 6 лютого 2019 року, в Москві (Російська Федерація). Початок зустрічі Януковича з журналістами заплановано на 13:00 за київським часом, детальніше - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, зустріч Януковича зі ЗМІ відбудеться в прес-центрі МІА "Росія сьогодні" і буде присвячена "актуальним питанням української політики".

Адвокат екс-президента Олександр Горошинський, повідомляв, що в ході прес-конференції Янукович буде говорити про вирок, винесений Оболонським судом Києва, при цьому, він зазначив, що "можливо, будуть і сюрпризи".

Суд Києва засудив Януковича до 13 років в'язниці

24 січня 2019 року Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді. Протягом восьми годин колегія суддів оголошувала вирок екс-президенту.

Зокрема, суд постановив визнати Януковича винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (держзрада), ч. 5. ст. 27 (види співучасників), ст. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни) і призначити покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Разом з тим, суд визнав Януковича невинуватим та виправдав за ч. 5 ст. 27 (види співучасників), ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), оскільки сторона обвинувачення не довела, що в діях Януковича є склад злочину.

Зазначимо, сторона обвинувачення просила суд призначити для Януковича покарання у вигляді позбавлення волі строком на 15 років.

У свою чергу, адвокати екс-президента заявили про намір подати апеляцію на таке рішення суду. На те, щоб оскаржити вирок у сторони захисту є 30 днів з моменту його оголошення.

На даний момент текст вироку Януковичу знаходиться у відкритому доступі.

Про що Янукович говорив на попередніх прес-конференціях в РФ

Сьогоднішня прес-конференція Януковича буде вже не першою за час його перебування в РФ. Зокрема, Янукович провів у РФ прес-конференцію 28 лютого 2014 року, в ході виступу экс-президент зламав ручку.

Крім того, Янукович зустрічався з журналістами в березні 2014 року в Ростові-на-Дону. Тоді він заявляв, що він залишається президентом України і головнокомандувачем, а також повернеться в Україну "як тільки дозволять обставини".

У ході пресс-конференції в листопаді 2016 року у російському Ростові-на-Дону Янукович заявляв, що на Донбасі воюють найманці і добровольці. Він також закликав надати автономію Донбасу.

"Я за те, щоб Донбас був у складі України та була збережена територіальна цілісність України", - заявляв він.

Під час прес-конференції в лютому 2017 року Янукович заявляв, що ніколи не просив ввести російські війська в Україну.

Крім того, Янукович проводив прес-конференцію в березні 2018 року в Москві. Тоді він, говорячи про анексію Криму, заявив, що кримчани зробили "вимушений вибір", тому що "були залякані Тягнибоком і Кличком".

Янукович також заявляв, що у нього є зв'язок з президентом РФ Володимиром Путіним, але Путін дуже зайнята людина, тому особливо з ним не зустрічається.