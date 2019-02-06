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Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня

Новини » Суспільство    06.02.2019 - 12:31
Кабмін схвалив старт виплати субсидій з березня
Ілюстративне фото (УНІАН)

З березня розпочнеться виплата субсидій готівкою

Кабінет міністрів України схвалив старт виплати субсидій готівкою з березня 2019 року. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Прийнятим рішенням пропонується з березня 2019 року впровадити механізм надання житлових субсидій населенню у готівковій формі. Передбачається, що дана ініціатива буде стимулювати українців економно споживати житлово-комунальні послуги. Також передбачається посилення соціальної підтримки найменш захищених категорій.

 

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, в середині січня міністр соціальної політики Андрій Рева в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що українці вже з березня отримуватимуть житлові субсидії готівкою.

"Це робиться для того, щоб до травня розуміти, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку всім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - пояснив він.

Пізніше він заявив, що субсидія буде виплачуватися одночасно з пенсією.

"Субсидія у результаті всіх цих змін стає соціальною виплатою. Вона виплачуватиметься місяць в місяць, день в день. Таким чином, з 1 березня період виплати синхронізується з періодом виплати пенсій і, відповідно, люди будуть отримувати ці кошти одночасно з пенсією", - заявив міністр.

Зазначимо, РБК-Україна писало, що в команді чинного президента Петра Порошенка сумніваються в старті виплати субсидій до виборів 31 березня 2019 року.

 

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