КСУ схвалив перейменування Кіровоградської області

Фото: Конституційний суд України (РБК-Україна)

Суд визнав запропонований законопроект конституційним

Конституційний суд України схвалив перейменування Кіровоградської області на Кропивницьку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Зокрема, суд визнав законопроект про внесення зміни до статті 133 Конституції (щодо перейменування Кіровоградської області) таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 КУ. Відзначимо, документ пропонує внести зміни до другої частини статті 133 Конституції, замінивши слово "Кіровоградська" словом "Кропивницька". Відповідний закон набуде чинності наступного дня після опублікування, якщо перейменування підтримає парламент.

"Висновок Конституційного Суду України є обов'язковим, остаточним і таким, що не може бути оскаржено", - додали в КСУ.