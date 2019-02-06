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НБУ значно знизив курс євро

Новини » Фінанси    06.02.2019 - 17:27
НБУ значно знизив курс євро
Фото: колаж (Pixabay)

Єдина європейська валюта подешевшала на 36 копійок

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 36 копійок до 30,72 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 7 лютого встановлено на такому рівні:

3072,2882 гривні за 100 євро (-36,5788 грн).

При цьому курс євро на 6 лютого становить 3108,867 гривні за 100 євро.

НБУ значно знизив курс євро

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 6 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 34 копійки до 31,46 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,00 - 30,95 (30,70 - 31,25 - 5 лютого), продажу 30,80 - 31,80 (31,30 - 31,70 - 5 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,54 (30,91 - 5 лютого), продажу - 31,12 (31,46 - 5 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 24 копійки до 30,74 грн/євро. Курс покупки становить 30,71 грн/євро.

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