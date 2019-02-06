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Україна вийшла з координаційних органів СНД

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:36
Україна вийшла з координаційних органів СНД
Фото: Ігор Казім (УНІАН)

В даний час Україна працює над припиненням своєї участі в інших договорах

Посол України в Мінську Ігор Кизим сьогодні заявив про завершення процесу виходу України з координаційних органів Співдружності незалежних держав (СНД). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми припинили свою участь в координаційних органах СНД. Думаю, що цей процес завершено. Ми подали відповідний документ, тому все", - сказав він.

За його словами, зараз Україна працює над припиненням своєї участі в договорах, укладених раніше в рамках співдружності.

"Потихеньку виходимо з договорів, тому це тривалий процес", - зазначив дипломат.

Нагадаємо, 6 лютого Кабінет міністрів України розірвав угоду про обмін з Російською Федерацією правовою інформацією.

Зазначимо, що минулого тижня Україна вийшла з ще однієї угоди в рамках СНД. Зокрема, уряд припинив дію угоди про постачання товарів.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Київ на сьогоднішній день продовжує шукати спосіб для розриву дипломатичних відносин з Росією. Крім того, він підкреслив, що Україна може розірвати ще близько 50 угод з РФ.

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