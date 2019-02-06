Луценко підтвердив відкриття кримінальної справи проти нардепа Рибалки

Фото: Сергій Рибалка (liashko ua)

Нардепа Сергія Рибалку підозрюють у держзраді

Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив відкриття кримінального провадження за фактом можливої ​​державної зради депутата Верховної Ради Сергія Рибалки (від фракції Радикальної партії Олега Ляшка). Про це Луценко повідомив журналістам після засідання комітету, передає кореспондент РБК-Україна.

"Так, це правда. Але питання до НАБУ і САП", - сказав Луценко, відповідаючи на питання журналіста.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розслідує справу про можливу "фальсифікацію кримінальних справ" проти народного депутата України Сергія Рибалки.

РБК-Україна писало, що минулого року екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді заявив про факти можливої фальсифікації кримінальних проваджень проти народного депутата України Сергія Рибалки.

Як відомо, 9 листопада 2017 року Верховна Рада України схвалила постанову про звільнення голови парламентського фінансового комітету, народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. За рішення проголосували 255 нардепів.