Луценко підтвердив відкриття кримінальної справи проти нардепа Рибалки

Нардепа Сергія Рибалку підозрюють у держзраді
Генпрокурор Юрій Луценко підтвердив відкриття кримінального провадження за фактом можливої державної зради депутата Верховної Ради Сергія Рибалки (від фракції Радикальної партії Олега Ляшка). Про це Луценко повідомив журналістам після засідання комітету, передає кореспондент РБК-Україна.
"Так, це правда. Але питання до НАБУ і САП", - сказав Луценко, відповідаючи на питання журналіста.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України розслідує справу про можливу "фальсифікацію кримінальних справ" проти народного депутата України Сергія Рибалки.
РБК-Україна писало, що минулого року екс-заступник начальника департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генпрокуратури Дмитро Сус на допиті в суді заявив про факти можливої фальсифікації кримінальних проваджень проти народного депутата України Сергія Рибалки.
Як відомо, 9 листопада 2017 року Верховна Рада України схвалила постанову про звільнення голови парламентського фінансового комітету, народного депутата від Радикальної партії Сергія Рибалки. За рішення проголосували 255 нардепів.