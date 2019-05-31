У КНДР стратили дипломатів через провал саміту з Трампом

Фото: лідер КНДР Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Через провал лютневого саміту з США стратили чотирьох дипломатів

У Північній Кореї стратили дипломатів через провал другого саміту за участю лідера КНДР Кім Чен Ина і президента США Дональда Трампа у лютому 2019 року. Про це повідомляє південнокорейська газета Chosun Ilbo.

Повідомляється, що до страти були засуджені спецпредставник КНДР у справах США Кім Хек Чхоль і ще чотири високопоставлених дипломата. Крім того, главу відділу ЦК Трудової партії Кім Ен Чхоля вислали на каторжні роботи в табір для політв'язнів з метою "перевиховання".

За даними Chosun Ilbo, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин розпорядився розстріляти дипломатів на військовому аеродромі Мірім на східній околиці Пхеньяну. При цьому всіх їх звинуватили у нібито шпигунстві на користь США.

Нагадаємо, другий за рахунком саміт за участю Трампа та Кім Чен Ина пройшов у в'єтнамському Ханої 27-28 лютого. Основна зустріч була достроково завершена, сторони не прийшли до згоди і скасували запланований ланч. Як зазначив Дональд Трамп, незважаючи на міцні відносини між США і КНДР, "на саміті не було чого підписувати".

Пізніше в Північній Кореї заявили, що Вашингтон вимагав додаткові заходи в рамках денуклеаризації Корейського півострова. У чому конкретно полягала вимога, Пхеньян не уточнив. Відомо, що піднімалися питання зупинки виробництва ядерних матеріалів в Йонбені та припинення ядерних і ракетних випробувань.