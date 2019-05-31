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Малайзія вимагає доказів провини Росії в катастрофі MH17

Новини » Суспільство    31.05.2019 - 06:16
Малайзія вимагає доказів провини Росії в катастрофі MH17
Фото: катастрофа MH17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Уряд Малайзії підтримує версію про російську ракету, однак не вірить у провину саме РФ

Уряд Малайзії потребує переконливих доказів того, що Росія несе відповідальність за катастрофу рейсу MH17 Malaysia Airlines в 2014 році, який був збитий над Донеччиною. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Malay Mail.

Як заявив прем'єр-міністр Махатхір Мохамад, Малайзія погодилася зі звітом про розслідування в Нідерландах, але тільки до того моменту, де зазначено, що літак був збитий ракетою, виготовленій Росією.

Прем'єр сказав, що не може бути впевненим, що ракета була запущена зі згоди Росії.

"Вони звинувачують Росію, але де докази? Ми знаємо, що ракета збила літак, - це ракета російського типу, але вона також може бути виготовлена в Україні", - сказав він.

Прем'єр-міністр додав, що Малайзія також повинна бути залучена до дослідження чорного ящика, оскільки літак належить Малайзії, і там були пасажири цієї країни.

"Ми не знаємо, чому ми виключені з дослідження, але з самого початку ми бачимо в ньому занадто багато політики", - зазначив Махатхір Мохамад.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди можуть подати позов проти РФ в міжнародний суд через катастрофи MH17 після того, як Москва відмовилася вести переговори щодо компенсації родичам жертв.

Рейс MH17, який вилетів з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий біля Тореза Донецької області, приблизно за 40 кілометрів від російського кордону 17 липня 2014 року. В результаті інциденту загинули 298 осіб, у тому числі 15 членів екіпажу.

Спільна слідча група під керівництвом Голландії (JIT) заявила, що для збивання MH17 була використана ракета ракета BUK TELAR і що вона належить 53-ї зенітної ракетної бригади, яка є підрозділом російської армії в Курську Російської Федерації.

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