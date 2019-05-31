ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський затвердив новий склад РНБО

Новини » Політика    31.05.2019 - 15:02
Зеленський затвердив новий склад РНБО
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Зеленський підписав відповідний указ

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). Відповідний указ №340/2019 опублікований на сайті президента.

Своїм указом Зеленський вніс зміни до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України.

Зокрема, головою РНБО є Зеленський. В новий склад РНБО входять - перший заступник голови Служби безпеки України - начальник Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ Іван Баканов, глава АП Андрій Богдан, секретар РНБО Олександр Данилюк, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник голови АП Вадим Пристайко та Руслан Рябошапка, начальник Генштабу Руслан Хомчак

Зеленський своїм указом виключив зі складу РНБО Ігоря Райніна, Олександра Турчинова, Віктора Муженка і Юрія Стеця.

Нагадаємо, Зеленський призначив Олександра Данилюка секретарем Ради національної безпеки і оборони. У команді Володимира Зеленського Данилюк відповідав за міжнародну, фінансову, економічну і банківську діяльність.

Раніше повідомлялося, що Зеленський скликає засідання Ради національної безпеки і оборони

РБК-Україна писало, що 17 травня секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов подав у відставку. Він подав у відставку у зв'язку з припиненням повноважень президента Петра Порошенка.

Данилюк анонсував зміну формату засідань РНБО  Засідання в Нормандському форматі планується усередині липня, - РНБО
Новини України РНБО
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся