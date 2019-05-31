У Кремлі назвали умови для зустрічі "нормандської четвірки"

Фото: Дмитро Пєсков (kremlin.ru)

За словами Пєскова, для того, щоб зустріч відбулася, потрібно, щоб "дозріли відповідні умови"

Підготовка зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" поки не ведеться, для того, щоб зустріч на найвищому рівні відбулася, потрібно, щоб дозріли відповідні умови. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Він заявив, що після того, як президентом України став Володимир Зеленський, знову "відновилося обговорення проблематики невиконаних мінських домовленостей".

За його словами, є необхідність продовжити обговорення і в нормандському форматі.

"Разом з тим, для того, щоб ця зустріч на вищому рівні відбулася, потрібно, щоб дозріли відповідні умови, необхідно, щоб було розуміння щодо готовності української сторони йти на виконання мінських домовленостей, йти на прямий контакт з представниками самопроголошених республік - все це потребує подальшого прояснення", - заявив він

Пєсков зазначив, що в Кремлі відомо про контакти Зеленського з міністрами закордонних справ Німеччини і Франції, ця тематика обговорювалася.

"Але якихось конкретних прикидок (ЩОДО саміту, - ред.) поки немає", - констатував прес-секретар російського президента.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас після зустрічі з президентом України Володимир Зеленський заявив, що сторони обговорили, як відновити мінський процес.

У прес-службі адміністрації президента Зеленського відзначили, що учасники зустрічі обмінялися думками про умови і подальші кроки для активізації переговорного процесу з Донбасу. Зеленський зазначив, що його пріоритет - повернення всіх українських полонених.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч в нормандському форматі щодо Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.