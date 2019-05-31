У Єврокомісії застерегли Україну від оголошення дефолту

Ілюстративне фото (flickr.com european_parliament)

За словами представника Єврокомісії, ситуація в Україні не потребує оголошення дефолту

Ідея оголошення в Україні дефолту за зовнішніми зобов'язаннями небезпечна, адже ситуація в країні зараз не вимагає такого кроку. Про це заявила директор з міжнародних економічних відносин і глобального управління Генерального директорату Єврокомісії з економічних та фінансових справах Олена Флорес, передає РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Вона заявила, що в разі оголошення дефолту очікується прискорене і штучне зниження вартості активів, падіння рівня життя, висока інфляція та відсутність доступу до зовнішніх кредитних грошей, а також відсутність інвестицій, в умовах невизначеності, нестачі довіри і ненадійності.

За її словами, ситуація штучного дефолту буде виглядати навіть гірше, ніж була б при вимушеному припиненні обслуговування боргових зобов'язань, викликаного економічними негараздами. Також вона окремо наголосила, що навіть необхідність платити зобов'язання по боргах в цьому році не ставить Україну в критичну ситуацію, яка могла б викликати дефолт.

Нагадаємо, український олігарх Ігор Коломойський запропонував оголосити в Україні дефолт, оскільки в дефолт немає нічого страшного.

Відзначимо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман у відповідь на пропозицію олігарха Ігоря Коломойського оголосити дефолт заявив, що Україна повинна зберігати репутацію відповідальної країни.

Представник президента в Кабінеті міністрів України Андрій Герус заявив, що Україна не допустить дефолту і продовжить співпрацю з Міжнародним валютним фондом.