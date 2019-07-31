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Денісова отримала виклик на допит від ГПУ, - адвокат

Новини » Політика    31.07.2019 - 17:38
Денісова отримала виклик на допит від ГПУ, - адвокат
Фото: Людмила Денісова (Віталій Носач/РБК-Україна)

Омбудсмену у вівторок надіслали повістку

Генеральна прокуратура України викликає на допит уповноважену Верховної ради з прав людини Людмилу Денісову. Про це заявив адвокат омбудсмена Андрій Тарасов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Денісова отримала повістку 30 липня.

"Ми вже отримали відповідну повістку від Генеральної прокуратури вчора (30 липня, - ред.), готуємося йти на допит", - поінформував Тарасов.

При цьому адвокат відмовився відповісти на запитання про дату допиту, оскільки "це таємниця слідства".

Зазначимо, наразі на сайті ГПУ повістки про виклик уповноваженої Ради на допит немає.

Нагадаємо, у вересні 2018 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило порушення у деклараціях уповноваженої Верховної ради України з прав людини Людмили Денісової. Так, у деклараціях Денісової за 2015-2017 роки виявлена недостовірна інформація.

Як писало РБК-Україна, НАЗК згодом направило до правоохоронних органів висновки щодо 9-ти посадових осіб щодо виявлення в е-деклараціях ознак кримінальних правопорушень, пов'язаних з корупцією. Серед цих чиновників була і Денісова.

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