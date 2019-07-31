РФ виплатила Україні частину компенсації за забруднення нафтопроводу "Дружба"

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Україна отримала 2,3 млн євро компенсації від Росії

Російська Федерація виплатила Україні компенсацію в розмірі 2,3 млн євро за забруднення нафтопроводу "Дружба". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртранснафта" в Facebook.

Як повідомляється, "Укртранснафта" отримала від російської "Транснафти" частина компенсації в розмірі понад 2,3 млн євро за потрапляння нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук на українську ділянку нафтопроводу "Дружба". Зокрема, ця сума дозволила покрити недоотриманий дохід компанії, викликаний тимчасовою зупинкою транзиту в квітні поточного року.

"Розмір компенсації визначається в рамках додаткової угоди до діючого договору на транзит і залежить від періоду резервування ВАТ "Транснефть" потужностей української нафтотранспортної системи, в яку потрапила нафта з підвищеним вмістом хлорорганіки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 квітня у Будапешті відбулася розширена зустріч операторів нафтопроводу "Дружба" і європейських одержувачів нафти з участю делегації ПАТ "Укртранснафта", де обговорили відновлення постачання нафти з РФ в Білорусь і Україну по газопроводу "Дружба". Під час зустрічі оператори трубопроводу "Дружба" погодили порядок відновлення транзиту нафти.

Крім того, ввечері 25 квітня АКЦІОНЕРНОГО товариства "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") у зв'язку з відмовою прийому неякісної російської нафти на приймально-сдавальном ділянці"Будковце" (Словаччина).