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Філарет подав до суду через ліквідацію Київського патріархату

Новини » Суспільство    31.07.2019 - 17:08
Філарет подав до суду через ліквідацію Київського патріархату
Фото: патріарх Філарет (Віталій Носач/РБК-Україна)

Філарет подав позов до Міністерства культури

Патріарх Філарет подав до суду через ліквідацію Київського патріархату. Про це він сказав на прес-конференції, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, позов подано до Міністерства культури, яке зняло з реєстрації Українську православну церкву Київського патріархату.

"Ми подали в суд на Міністерство культури, яке незаконно зняло з реєстрації Київську патріархію УПЦ КП. Суду поки що не було, але позов ми подали. Я хочу підкреслити, що без згоди керівника Київської патріархії Міністерство юстиції і Міністерство культури не мають права знімати з реєстрації", - зазначив Філарет.

Патріарх зазначив, що Мін'юст та Мінкульт не мали права знімати УПЦ КП з державної реєстрації.

"Що тепер робить митрополит Епіфаній. Він провів 27 липня священний Синод, на якому прийнято рішення про створення комісії для ліквідації не тільки київської патріархії, але і про передачу всього майна Київської метрополії. Без нашого відома та нашого дозволу. Що нас особливо турбує,  Міністерство юстиції і Міністерство культури також прийняли рішення про зняття з реєстрації Київської патріархії. Цього права вони не мають, адже я не звертався до них про ліквідацію Київської патріархії. А без звернення патріарха або керівника тієї чи іншої єпархії міністерства не мають права ані реєструвати, ані знімати з реєстрації", - заявив він.

Нагадаємо, раніше в середу Міністерство культури України підтвердило ліквідацію Української православної церкви Київського патріархату.

Як писало РБК-Україна раніше, Київська патріархія УПЦ КП просить Окружний адміністративний суд Києва заборонити Київраді і КМДА передавати будівлі Михайлівського золотоверхого монастиря і Церкви Успіння Богородиці Пирогощі.

Підкреслимо, 24 червня Священний синод Православної церкви України прийняв рішення позбавити почесного патріарха ПЦУ Філарета прав на київські єпархії та монастирі. Зокрема, Синод скасував рішення від 5 лютого 2019 року, яке підтверджувало права Філарета керувати Київською єпархією.

Мінкульт підтвердив ліквідацію УПЦ Київського патріархату УПЦ КП просить суд скасувати ліквідацію патріархату
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