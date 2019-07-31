Температура повітря в Україні у серпні продовжить знижуватися

Иллюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, завтра у Києві очікується до +22 градусів

Погода в Україні з 1 серпня зміниться із теплої на прохолодну, очікується чергове похолодання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Наталки Діденко у Facebook.

За інформацією Діденко, початок серпня очікується з подальшим зниженням температури повітря.

"У четвер протягом дня в Україні передбачається +22+26 градусів, у Чернігівській, Харківської і Сумської області +17+22 градуси, лише на Півдні та на Закарпатті - тепліше, +25+29 градусів", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що дощів 1-го серпня майже не буде, трохи в Карпатах і навколо і також збільшиться хмарність з вологістю на півночі України.

У Києві серпень розпочнеться зі свіжою погоди, а саме завтра у столиці передбачається +20+22 градуси, можуть набігати хмаринки, невеликий дощ буде чергуватися з сонцем.

За прогнозами, сьогоднішній поривчастий вітер завтра вщухне, надалі незначне потепління до +25 градусів, буде чергуватися з невеликими похолоданнями до +22 градусів.

Нагадаємо, в Україні з 31 липня по 2 серпня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. У південних, східних, більшості центральних районів та Івано-Франківської областей надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляло РБК-Україна, за прогнозом синоптиків сьогодні у Волинській, Рівненській, Житомирській, Київській, Чернігівській та Сумській областях сьогодні сонячно, без опадів. Температура повітря вдень сягне +23+27, вночі очікується +14+16.