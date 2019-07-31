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Портнов фігурує в справі про держзраду

Новини » Політика    31.07.2019 - 17:12
Портнов фігурує в справі про держзраду
Фото: Андрій Портнов (portnov.com.ua)

СБУ в Криму проводить розслідування, в рамках якого перевіряє причетність Портнова до окупації Криму

Головне управління Служби безпеки України в Криму проводить розслідування справи про держзраду, в рамках якої перевіряє причетність екс-заступник глави адміністрації президента Андрія Портнова до підготовки документів, які сприяли окупації Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення Херсонського міського суду.

Згідно з текстом документа, СБУ звернула увагу на публікацію у ЗМІ під назвою "Проект постанови ВР АРК під час початку окупації готував Портнов".

Слідчий по справі просив суд надати Головному управлінню СБУ в Криму дозвіл на тимчасовий доступ до аудіозаписи телефонної розмови радника президента Росії Путіна Сергія Глазьєва і ймовірно голови Верховної Ради АРК Володимира Константинова, яка відбулася 1 березня 2014 року і в якій згадували Портнова.

СБУ просила Військову прокуратуру надати копії аудіозаписів переговорів Глазьєва з іншими особами, а також копії інших матеріалів, які можуть підтвердити, або спростувати причетність Портнова до скоєння кримінальних злочинів. Однак, військова прокуратура заявила, що розслідування радника Путіна зупинено у зв'язку з оголошенням у розшук підозрюваного, а дані про проведені слідчі дії і їх результати до завершення досудового розслідування є засекреченими документами.

В результаті слідчий СБУ звернувся в суд. Суд задовольнив клопотання і надав тимчасовий доступ до матеріалів виробництва Головної військової прокуратури. Постанова діє до 26 серпня і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна прокуратура України повторно викликала на допит колишнього заступника Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова по справі про вбивства на Майдані під час Революції гідності.

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