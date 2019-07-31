Курс долара в обмінниках почав падати нижче 25 гривень

Фото: курс долара в обмінниках впав нижче 25 гривень (РБК-Україна)

Курс долара кілька обмінників вже виставили нижче 25 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 31 липня 2019 року, в 11:30 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім банківським днем знизився на 17 копійок - до 25,08 гривень за долар, купівлі - на 20 копійок до 24,77 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 16 копійок - до 28,06 гривень за євро.

Курс купівлі долара сьогодні складає 24,55 - 24,95 (24,80 - 25,20 - 30 липня), продажу 24,90 - 25,55 (25,10 - 25,65 - 30 липня) грн за долар. Середній курс купівлі долара складає 24,77 (24,97 - 30 липня), продажу - 25,08 (25,25 - 30 липня) грн за долар.

Курс купівлі євро складає 26,78 - 27,85 (27,29 - 28,05 - 30 липня), продажу 27,83 - 28,70 (27,95 - 28,90 - 30 липня) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 27,56 (27,73 - 30 липня), продажу - 28,06 (28,22 - 30 липня) грн за євро.

Курс купівлі російського рубля складає 2,50 - 3,90 (2,50 - 3,95 - 30 липня), продажу 3,89 - 5,00 (3,91 - 5,00 - 30 липня) грн за 10 рублів. Середній курс купівлі рубля складає 3,543 (3,649 - 30 липня), продажу 4,006 (4,031 -30 липня) грн за 10 рублів.

Зазначимо, на відкритті міжбанку 31 липня курс долара в продажу продовжив падати і досяг 24,97 гривень. Тенденцію до зниження також зберігає і євро, який на міжбанківському ринку вранці продавався за 27,85 гривень.