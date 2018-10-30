Підсумки дня: 30 жовтня

Порошенко призначив главу Київської ОДА

Фото: Олександр Терещук (УНІАН)

Новим головою Київської обласної державної адміністрації призначено Олександра Терещука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Так, сьогодні, 30 жовтня, Порошенко підписав указ про звільнення Олександра Горгана з посади очільника Київської ОДА, а також указ про призначення Терещука на цю посаду.

Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю"

Фото: Жолт Шем'єн (flickr.com/kdnp)

Угорщина змінила скандальну назву посади, урядового "уповноваженого по Закарпаттю".

Указ за підписом віце-прем'єра Жолта Шем'єна офіційно змінив посаду Грежі на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну".

Тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

У Києві через помилки програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій

Ілюстративне фото (УНІАН)

У Києві в платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни в листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії через некоректну роботи програмного забезпечення "Житлові субсидії".

Як повідомляється, через некоректну роботу програмного забезпечення "Житлові субсидії" та у зв'язку з внесеними змінами до порядку призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни в листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії.

У відомстві зазначають, що після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад.

Трамп скасує громадянство США за народженням

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує скасувати порядок, при якому Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Трампа виданню Axios.

Глава США підкреслив, що його адміністрація працює над підготовкою відповідного указу.

"Ми єдина країна в світі, в яку людина може приїхати, народити дитину, і ця дитина матиме громадянство США з усіма його привілеями. Це просто смішно і це повинно закінчитися", - заявив американський лідер.



Потоп у Венеції: вражаючі фото і відео

Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

В останні кілька днів на Італію обрушилася негода із зливами, грозами та градом. В результаті 77% Венеції опинилися під водою, передає АР.

У вівторок, 29 жовтня, рівень води піднявся на 156 см над рівнем моря. Доступ до центральної площі Святого Марка був перекритий поліцією. Відмітка в 150 сантиметрів досі була перевищена лише п'ять разів за всю історію спостережень.

Також повідомляється. що в Італії через негоду загинули щонайменше 11 людей.

Скандал з буллингом в Харкові: постраждалу дівчинку вирішив підтримати відомий музикант

Колаж РБК-Україна

З харківської школяркою Діаною, якій представники батьківського комітету влаштували буллінг через те, що її батьки не здають гроші у фонд класу, вирішив зустрітися лідер поп-гурту DZIDZIO Михайло Хома. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Тетяна Доцяк.

Вона розповіла, що шестикласниця Діана є фанаткою групи DZIDZIO і тому вона зв'язалася з командою української поп-групи і розповіла історію Діани.

"Я зв'язалася з командою, і там були вражені ситуацією. Михайло Хома хоче особисто підтримати дівчинку і завтра зустрінеться з нею в Харкові", – написала Доцяк.