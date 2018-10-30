У Києві через помилки програмного забезпечення платіжки за жовтень прийдуть без субсидій, - КМДА

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Киянам пропонують сплатити податки в повному обсязі і отримати субсидії за два місяці в листопаді

У Києві в платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни в листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії через некоректну роботи програмного забезпечення "Житлові субсидії". Про це передає РБК-Україна з посиланням на пресс-службу КМДА.

Як повідомляється, через некоректну роботу програмного забезпечення "Житлові субсидії" та у зв'язку з внесеними змінами до порядку призначення житлової субсидії, у платіжках за послуги ЖКГ, які отримають кияни в листопаді, не буде відображено розміру призначеної субсидії.

У відомстві зазначають, що після усунення недоліку в квитанціях буде відображена сума субсидії за два місяці: жовтень і листопад.

Тобто, громадянам, які за жовтень оплатять житлово-комунальні послуги в повному обсязі, буде проведений перерахунок з урахуванням суми субсидії.

"Якщо субсидія за жовтень склала 300 грн, а за листопад – 350 грн, то в наступній платіжці (за листопад) субсидія становитиме 350 грн. + 300 грн. = 650 грн. Якщо з тих чи інших причин громадянин не зміг оплатити комунальні послуги за жовтень в повному обсязі, через що виникла заборгованість, це ніяк не вплине на подальше призначення субсидії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман розраховує, що до осені 2019 року в Україні буде проведена 100-відсоткова монетизація субсидій.

Зазначимо, міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив про те, що після повної монетизації "ні копійки з того, що людина заощадила, не буде списуватися в бюджет". За його словами, "все, що людина заощадив, він буде мати можливість зняти зі своєї картки, зі свого рахунку і використовувати так, як він вважає за потрібне".