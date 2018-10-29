В Италии ливень затопил 70% Венеции, закрыты сотни школ страны

Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

По меньшей мере 5 человек погибли в различных регионах Италии в связи с непогодой

В результате масштабных ливней в Италии закрыты сотни школ страны, а в Венеции уже затоплено 70 % города. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

В частности, власти Венеции в понедельник, 29 октября, заявили, что под водой оказалось 70% города. Сейчас высота стояния которого поднялась до отметки 149 сантиметров над уровнем моря. Нынешний уровень воды является крайне высоким, синоптики предсказывают, что в ближайшее время он может подняться даже до 160 сантиметров.

Последний раз такой виксокий уровень воды в Венеции, как сейчас, наблюдался в ноябре 2012 года. А до 160 сантиметров вода в Венеции последний раз поднималась в декабре 1979 года. Губернатор области Венето Лука Дзайя заявил, что масштаб наводнения может достичь уровня 1966 года, когда затопило Венецию и Флоренцию.

Фото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

В связи с ливнями и штормами объявлены штормовые предупреждения, сотни школ закрыты. Наивысший уровень штормового предупреждения состоянию на понедельник объявлено в Лигурии, Ломбардии, Фриули, Венето и Тренто на севере страны и Абруццо в центральной части, а также на Сицилии.

Также в регионах перекрыты дороги, а спасатели на севере страны спасатели сообщают о нескольких легкопоранених за непогоды. Также накануне из-за оползня, вызванного дождями, погибли четыре человека в области Калабрия. Еще один человек погиб в порту Катандзаро после того, как парусную яхту снесло сильным течением.

Напомним, в итальянском регионе Калабрия в результате оползня погибли четыре человека. Правоохранительные органы уже начали расследование причин инцидента.