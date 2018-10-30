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Итоги дня: 30 октября

Новости » Прочее    30.10.2018 - 18:26

Порошенко назначил главу Киевской ОГА

Итоги дня: 30 октябряФото: Александр Терещук (УНИАН)

Новым главой Киевской областной государственной администрации назначен Александр Терещук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Так, сегодня, 30 октября, Порошенко подписал указ об увольнении Александра Горгана с должности главы Киевской ОГА, а также указ о назначении Терещука на эту должность.

 

Венгрия изменила название "уполномоченного по Закарпатью"

Итоги дня: 30 октябряФото: Жолт Шемьен (flickr.com/kdnp)

Венгрия изменила скандальное название должности правительственного "уполномоченного по Закарпатью". 

Указ из подписью вице-премьера Жолта Шемьена официально сменил должность Грежи на "уполномоченного министра, ответственного за развитие сотрудничества Сабольч-Сатмар-Берегской области и Закарпатской области, а также координацию программы развития детских учебных заведений Карпатского бассейна".

Теперь в названии поста речь идет не о развитии одной области, а о сотрудничестве двух соседних приграничных регионов.

 

В Киеве из-за ошибки программного обеспечения платежки за октябрь придут без субсидий

Итоги дня: 30 октябряИллюстративное фото (УНИАН)

В Киеве в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии". 

Как сообщается, из-за некорректной работы программного обеспечения "Жилищные субсидии" и в связи с внесенными изменениями в порядок назначения жилищной субсидии, в платежках за услуги ЖКХ, которые получат киевляне в ноябре, не будет отражено размера назначенной субсидии.

В ведостве отмечают, что после устранения недостатка в квитанциях будет отражена сумма субсидии за два месяца: октябрь и ноябрь.

 

Трамп отменит гражданство США по рождению

Итоги дня: 30 октябряФото: Дональд Трамп (GettyImages)

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует отменить порядок, при котором Штаты автоматически предоставляют гражданство детям нелегалов или неграждан, рожденным на территории страны. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью Трампа изданию ​Axios.

Глава США подчеркнул, что его администрация работает над подготовкой соответствующего указа.

"Мы единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно и это должно закончиться", - заявил американский лидер.

 

Потоп в Венеции: впечатляющие фото и видео

Итоги дня: 30 октябряФото: ливень в Италии (twitter.com/EVonHoccheim)

В последние несколько дней на Италию обрушилась непогода с ливнями, грозами и градом. В результате 77% Венеции оказались под водой, передает АР.

Во вторник, 29 октября, уровень воды поднялся на 156 см над уровнем моря. Доступ к центральной площади Святого Марка был перекрыт полицией. Отметка в 150 сантиметров до сих пор была превышена всего лишь пять раз за всю историю наблюдений.

Также сообщается, что в Италии из-за непогоды погибли по меньшей мере 11 человек.

 

Скандал с буллингом в Харькове: пострадавшую девочку решил поддержать известный музыкант

Итоги дня: 30 октябряКоллаж РБК-Украина

С харьковской школьницей Дианой, которой представители родительского комитета устроили буллинг из-за того, что ее родители на сдают деньги в фонд класса, решил встретиться лидер поп-группы DZIDZIO Михаил Хома. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Татьяна Доцяк.

Она рассказала, что шестиклассница Диана является фанаткой группы DZIDZIO и поэтому она связалась с командой украинской поп-группы и рассказала историю Дианы.

"Я связалась с командой, и там были поражены ситуацией. Михаил Хома хочет лично поддержать девочку и завтра встретится с ней в Харькове", – написала Доцяк. 

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