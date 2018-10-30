Угорщина змінила назву "уповноваженого по Закарпаттю"

Фото: Жолт Шем'єн (flickr.com/kdnp)

Тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів

Угорщина змінила скандальну назву посади, урядового "уповноваженого по Закарпаттю". Про це йдеться в офіційному виданні Міністерства юстиції Угорщини, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Mukachevo.net.

Указ за підписом віце-прем'єра Жолта Шем'єна офіційно змінив посаду Грежі на "уповноваженого міністра, відповідального за розвиток співпраці Сабольч-Сатмар-Березької області та Закарпатської області, а також координацію програми розвитку дитячих навчальних закладів Карпатського басейну".

Тепер у назві посади йдеться не про розвиток однієї області, а про співпрацю двох сусідніх прикордонних регіонів.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін повідомив про домовленості з главою МЗС Угорщини Петером Сіярто щодо перейменування "уповноваженого по Закарпаттю".

Також заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявляв, що угорська влада не виконала домовленість про зміну скандального назви "уповноваженого міністра по Закарпаттю". Після цього Клімкін повідомляв, що угорська сторона в найближчі дні змінить назву "уповноваженого міністра по Закарпаттю".