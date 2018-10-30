Порошенко призначив главу Київської ОДА

Фото: Олександр Терещук (УНІАН)

Порошенко представив нового главу Київської ОДА

Новим головою Київської обласної державної адміністрації призначено Олександра Терещука. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента України.

Так, сьогодні, 30 жовтня, Порошенко підписав указ про звільнення Олександра Горгана з посади очільника Київської ОДА, а також указ про призначення Терещука на цю посаду.

"Призначити Терещука Олександра Дмитровича головою Київської обласної державної адміністрації з 30 жовтня 2018 року з оплатою праці відповідно до законодавства", - йдеться у відповідному указі.

Як зазначається, сьогодні Порошенко представив нового главу Київської ОДА, зазначивши, що його головне завдання полягатиме у захисті людей.

"Ми маємо бути абсолютно відкритими до проблем людей і не класти проблеми у "довгу шухляду", а вирішувати їх", - сказав Порошенко представляючи Терещука.

Зазначимо, Терещук є екс-начальником міліції Києва, також він був заступником голови Одеської ОДА.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що з 28 жовтня 2016 року Київську ОДА очолював Олександр Горган. Зазначимо, минулого тижня Горган оголосив про відставку. Зазначимо, за інформацією НАЗК, Горган задекларував понад 156 тис. гривень доходу за 2017 рік.