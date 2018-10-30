Трамп скасує громадянство США за народженням

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами американського президента, для цього не потрібно вносити правку до Конституції, а буде достатньо його указу

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує скасувати порядок, при якому Штати автоматично надають громадянство дітям нелегалів або негромадян, народженим на території країни. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю Трампа виданню Axios.

Глава США підкреслив, що його адміністрація працює над підготовкою відповідного указу.

"Ми єдина країна в світі, в яку людина може приїхати, народити дитину, і ця дитина матиме громадянство США з усіма його привілеями. Це просто смішно і це повинно закінчитися", - заявив американський лідер.

Трамп додав, що, за словами його радників, для скасування автоматичного надання громадянства народженим на території Америки дітям не потрібно вносити ніяких поправок до конституції.

"Мені завжди говорили, що для цього потрібна конституційна поправка. Вгадайте, що? Вона не потрібна", - сказав він і додав, що досить лише президентського указу.

Підкреслимо, що 14-а поправка до Конституції США говорить: "Усі особи, що народилися або натуралізовані у Сполучених Штатах і підлеглі їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів і штату, в якому вони проживають".

Разом з тим видання наводить оцінки представників правого політичного спектру, в тому числі юристів, які вважають, що 14-а поправка стосується дітей, народжених від громадян США і не поширюється на дітей негромадян або незаконних мігрантів. Учений-конституціоналіст Джон Істман розповів виданню, що ця стаття американської конституції неправильно застосовувалася кілька десятків років. За його словами, "підпорядкування юрисдикції США" поширюється тільки на власників грін-карт і громадян. Вчений пояснив, що до 1960-х років ця стаття ніколи не застосовувалася по відношенню до дітей негромадян або людей без документів.

Однак інші співрозмовники видання відзначають, що доля указу Трампа, якщо він вийде в максимально жорсткому варіанті, напевно буде вирішуватися у судах.

Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію. Глава США підкреслив, що демократи повинні дати свої голоси для посилення міграційних законів, інакше республіканці будуть змушені "грати набагато жорсткіше".

Як писало РБК-Україна раніше, президент США пригрозив Мексиці закрити кордон через потік мігрантів. За його словами, Демократична партія, яка виступає за відкриті кордони, намагається домогтися "штурму" США з боку Гватемали, Гондурасу і Сальвадора.