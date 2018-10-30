В Італії число жертв негоди зросла до 11 осіб

Фото: злива в Італії (twitter.com/EVonHoccheim)

У деяких містах країни паралізовано рух транспорту і закриті навчальні заклади

Число жертв негоди в Італії досягла 11 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на газету La Repubblica.

Агентство ANSA повідомляє, що в шести областях країни діє "червоний" рівень загрози у зв'язку зі штормами, проливними дощами і зсувами. Зокрема, у списку областей, які опинилися в найбільшою мірою відчули негодою, - Ломбардія, Венеція, Лігурія, Фріулі-Венеція-Джулія, Абруццо і Трентіно - Альто-Адідже.

Крім того, в деяких містах закриті навчальні заклади, а також паралізовано транспортний рух. У Лігурії більше 20 тис. людей через негоду залишилися без електрики, а аеропорт італійської Генуї тимчасово призупинив роботу.

Також повідомляється, що в області Трентіно - Альто-Адідже 170 осіб з вихідних заблоковані в готелях на перевалі Стельвіо через сильний снігопад. А в Неаполі перекритий ряд вулиць через небезпеку обвалення елементів фасаду будівель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що число жертв негоди, яка напередодні накрила Італії, зросла до дев'яти, одна людина вважається зниклою безвісти.

В результаті повені постраждали десятки людей, у тому числі - рятувальники. Основною причиною травм людей є падіння дерев. Надзвичайні служби отримали близько 3,5 тис. повідомлень від мешканців про повалені або небезпечних деревах. Також зазначалося, що Венеція фактично пішла під воду: туристичний місто виявився на три чверті затопленим в результаті значного підйому рівня води.