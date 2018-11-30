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СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 10:54
СБУ проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври
Фото: митрополит Павло (wikipedia.org)

Обшуки проходять у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі

Служба безпеки України проводить обшуки у настоятеля Києво-Печерської лаври митрополита Павла. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Повідомляється, що обшуки за місцем проживання настоятеля Києво-Печерської лаври провоходть у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

"В рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України, правоохоронці проводять обшуки за місцем проживання і розміщення майнового комплексу, який належить митрополиту Павлу (Лебедю) ", - додали в СБУ.

У той же час керівник апарату глави СБУ Ігор Гуськов на брифінгу в п'ятницю зазначив, що про результати обшуків повідомлять пізніше. За його словами, митрополиту інкримінують розпалювання ненависті на релігійному грунті. Павлу (Лебедю) може загрожувати виправні роботи на строк до 2 років або позбавлення волі на строк до 5 років.

Відзначимо, вчора на брифінгу в Києві настоятель Києво-Печерської лаври заявляв, що стосовно нього відкрили кілька кримінальних справ.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що УПЦ Московського патріархату продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври, незважаючи на рішення про скасування реєстрації прав на користування.

Цього тижня Кабінет міністрів повернув Почаївську лавру до складу Кременецько-Почаївського заповідника.
 

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