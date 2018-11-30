"Укрзалізниця" запустила експрес до аеропорту "Бориспіль"

Фото: запуск швидкісного експресу (facebook.com.Ukrzaliznytsia)

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування

"Укрзалізниця" сьогодні, 30 листопада, запустила перший рейс швидкісного експресу сполученням Київ - Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Про це заявив президент України Петро Порошенко під час урочистого запуску швидкісного експресу, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Порошенка, умовно його можна назвати "нашим експресом до Європейського союзу".

"Тому що "Бориспіль" - головні повітряні ворота до країн Євросоюзу", - зазначив Порошенко.

Щойно ми запустили експрес до аеропорту Бориспіль. Умовно його можна назвати нашим експресом до Європейського Союзу, тому що Бориспіль - головні повітряні ворота до країн Євросоюзу. Опубліковано Петром Порошенком П'ятниця, 30 листопад 2018 р.

Фото: запуск швидкісного експреса (twitter.com/minfrastucture)

Раніше РБК-Україна анонсувало запуск швидкісного експресу.

Загальна вартість проекту - 480 млн гривень. Для його реалізації довелося, зокрема, добудувати близько 4 км колії, звести залізничну естакаду довжиною 272 м над трасою M03 Київ-Харків. Також побудували дві пасажирські платформи з павільйонами поблизу аеропорту та критий пішохідний перехід від платформ до терміналу D аеропорту.

Посадка та висадка пасажирів буде здійснюватися виключно з 14 колії Центрального залізничного вокзалу Києва. Перед запуском експресу платформу довелося реконструювати.

Квитки на цей поїзд можна буде придбати в чотирьох кіосках самообслуговування, які будуть розмішені на конкорсі над 14-ою колією. За готівку квитки можна придбати у спеціально організованих касах на Центральному та Південному вокзалах.

Фото: вартість квитків на швидкісний експрес 80 грн (facebook.com/sasko.laps)

Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявляв, що залізничний експрес в аеропорт "Бориспіль" почне курсувати до грудня.