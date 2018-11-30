Намісник Києво-Печерської лаври заперечує проживання в будинку, який СБУ обшукала

Фото: митрополит Павло (РБК-Україна)

Митрополит Павло заявив, що не з'являвся в цьому будинку з 2013 року

Намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло не проживає в будинку, який сьогодні обшукала Служба безпеки України. Про це він заявив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, митрополит підтвердив, що обшуки проходили в будинку, який належить йому.

"Але з 2013 року я там жодного разу не був. Коли мені зробили важку операцію, цей будинок був розграбований, було винесено 5 ікон. Я звертався до прокурора, щоб повернути ікони. Сьогодні побачили, що там людської ноги не буває. Правда, хтось підклав брошуру 2017 року, але я там був тільки в 2013 році", - заявив Павло.

Зазначимо, сьогодні вранці СБУ проводила обшуки у митрополита Павла у справі про розпалювання міжконфесійної ворожнечі.

Нагадаємо, раніше УПЦ Московського патріархату заявила, що продовжить користуватися комплексом Почаївської лаври, незважаючи на рішення про скасування реєстрації прав на користування.

Цього тижня уряд повернув Почаївську лавру до складу Кременецько-Почаївського заповідника, скасувавши постанову від 2013 року.